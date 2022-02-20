Ford и Volvo присоединяются к Redwood Materials для переработки электромобилей

Компания заявляет, что будет работать напрямую с дилерами и мастерами по разборке, чтобы выявлять и возвращать аккумуляторы с истекшим сроком службы и не допускать попадания их материалов на свалку.

Компания Redwood Materials объявила о запуске новой программы в Калифорнии. Владельцы электромобилей теперь могут легко перерабатывать свои батареи.

Компании Ford и Volvo подписали соглашение об участии в программе, которая упростит переработку батарей от непригодных электромобилей. Однако Redwood Materials заявляет, что будет принимать литий-ионные или никель-металл-гидридные (NiMH) батареи от всех электрических и гибридных автомобилей.

Компания Redwood Materials, соучредителем которой является соучредитель Tesla Джей Би Стаубел, уже считает Ford своим партнером и утверждает, что через ее завод в Калифорнии ежегодно проходит 6 ГВт-ч литий-ионных батарей. Этого достаточно для питания 60 000 электромобилей. Компания наращивает усилия по переработке аккумуляторов, чтобы подготовиться к новой волне электромобилей.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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