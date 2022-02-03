Ford выделит дополнительные 20 млрд долларов для полного перехода на производство электромобилей

Ранее Ford уже заявлял, что инвестирует 30 млрд долларов в разработку электрических и автономных машин до 2025 года. Дополнительные расходы помогут ускорить этот процесс.

Ford собирается потратить 20 миллиардов долларов на реструктуризацию компании и полный переход на электромобили. Кроме того, возможно, что часть бизнеса по производству электромобилей будет выделена в так называемую компанию SPAC для привлечения дальнейших инвестиций.

Об этом пишет AmperCar.

Бывший топ-менеджер Apple и Tesla Даг Филд будет отвечать за реструктуризацию бизнеса. В частности, он перейдет с производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электромобили.

В последнее время компания Ford все чаще сталкивается с трудностями. Хотя компания продает больше пикапов серии F в год, чем Tesla производит электромобилей в целом, на перспективу инвесторы явно предпочитают Tesla. Генеральный директор Ford Джим Фарли пытается изменить эту ситуацию — недавно компания объявила о планах удвоить производство электрических пикапов F-150 Lightning и утроить производство Mustang Mach-E. Электрический фургон E-Transit также поступит в продажу в этом году.

Ранее Курсор уже сообщал, что Илон Маск отметил, что никогда ранее не видел ситуации на рынке подобной той, что происходит сейчас. Незадолго до того, как пандемия коронавируса накрыла мир, Илон Маск запланировал выпуск автомобиля Cybertruck, созданного Tesla, но эти планы пришлось перенести. Главной причиной возникших проблем инженер назвал сбои в глобальных цепях производства и поставок технологий.

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