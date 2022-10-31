Магнит на двигателе: лайфхак для автовладельцев

Каким бы прекрасным ни было масло, залитое в двигатель, полностью исключить износ трущихся частей оно не в состоянии.

Любой автомобилист хочет, чтобы силовой агрегат машины работал, не требуя ремонта подольше.

Эксперты рассказали о самом простом и эффективном лайфхаке на эту тему, который можно применить практически на любом транспортном средстве с двигателем внутреннего сгорания, пишет портал MMR.

Отмечается, что каким бы прекрасным ни было масло, залитое в двигатель, полностью исключить износ трущихся частей оно не в состоянии. Что происходит с любым двигателем в процессе его эксплуатации? Понемногу стираются и части цилиндро-поршневой группы, и вкладыши шатунов с коленчатым валом.

«Этот процесс означает постепенное превращение частей двигателя в металлическую стружку. Если этот железный песочек будет накапливаться в моторной смазке, циркулирующей по двигателю, он будет выполнять роль абразива. Чтобы отлавливать этот и другие типы загрязнений, придуман специальный фильтр», — говорится в статье.

Как пишет издание, чаще всего этот элемент системы смазки работает без нареканий. Однако дорогостоящие качественные фильтры иногда подделывают. Кроме того, в условиях подорожания всего и вся для обслуживания автомобилей многие водители экономят и покупают фильтры масла непроверенных, но недорогих брендов.

«В обоих случаях велика вероятность, что фильтр не справляется со своими задачами и металлические продукты износа будут оставаться в масле и разрушать двигатель», — отмечает издание.

При этом есть простой способ подстраховаться от развития событий – магнит. Совсем не обязательно ломать голову, пытаясь как-то установить магнит внутрь двигателя. Достаточно будет того, что он будет вне блока цилиндров, но в непосредственной близости от масла.

«В первом случае мы приделываем его к фильтру масла. Это идеальное расположение, поскольку гарантирует, что вся стружка останется там, где она должна собираться. Второй вариант – устанавливаем магнит на поддоне картера двигателя. Отлично, если там есть защита двигателя – он расширяет возможности крепления нашего девайса. При этом стружка выпадает на дно картера и будет оставаться там до момента замены масла», — уточняет автор материала.

Как сообщал Курсор, эксперты назвали лучший годовой пробег для автомобиля.

Также Курсор писал о том, что плотность автотранспорта в Израиле одна из самых высоких в мире.