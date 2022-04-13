Mazda заморозит производство автомобилей на несколько дней

Курсор ранее писал, что Audi приостанавливает производство сразу восьми моделей из-за войны в Украине. Самым большим препятствием для Audi является отсутствие жгутов из Украины. Производство некоторых поставщиков полностью прекратилось с начала войны, а на других заводах производство было значительно сокращено.

Также сообщалось, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.