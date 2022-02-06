Mercedes и Geely могут продать долю в Smart за 1 млрд долларов

Подробности данной сделки пока засекречены. Производитель не разглашает особенностей договора, который будет касаться продажи концернов имеющейся доли новому владельцу.

Руководство компаний Mercedes и Geely официально объявили о том, что планируют продать свои доли в Smart за 1 миллиард долларов.

Об этом пишет MallEx.

Основная причина решения заключается в том, что руководство двух групп не планирует вкладывать средства в развитие убыточной компании, учитывая сложную ситуацию на мировом рынке и продолжающиеся проблемы с нехваткой микрочипов и новых автомобилей в дилерских центрах.

Стоимость Smart составляет почти 5 миллиардов долларов. Выставив долю продаж Mercedes и Geely, он считает, что найти нового владельца будет несложно. Инвесторы и другие автопроизводители могут заинтересоваться компанией, стать новыми учредителями и помочь ей в дальнейшем развитии на мировом рынке.

Напомним, что представители Smart, автопроизводителя, специализирующегося на компактных автомобилях, заявили, что бренд полностью перейдет на сборку только электрифицированных автомобилей. Это позволит ей завоевать определенную долю в развивающемся сегменте автомобилей, представляя покупателям высококачественные, современные и безопасные электромобили.

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