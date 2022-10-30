Названы пять причин, почему автомобиль уводит в сторону

Неисправности авто отвлекают водителя, а также могут привести к серьезной аварии на оживленной дороге.

Неисправная машина во время движения может вести в сторону, из-за чего водителю нужно постоянно прилагать дополнительные усилия на руль, чтобы удерживать авто в выбранной полосе.

Как пишет портал U-News, это может отвлекать водителя, а также привести к серьезной аварии из-за потери траектории автомобиля на оживленной дороге.

Сбитые параметры «развал-схождение»

Такая проблема встречается у автомобилей чаще всего. Из-за некачественного дорожного покрытия, сезонной замены резины или ремонта подвески транспортного средства сбиваются заводские настройки положения колес. Это может привести к отводу машины в сторону во время движения.

Несвоевременная подкачка колес

Если в покрышках автомобиля отличается давление, то его будет вести, и всегда в сторону именно спущенного колеса. На первый взгляд разница в давлении у колес может быть не видна, однако лучше время от времени проверять давление с помощью манометра. Разница в управлении авто будет ощущаться, если резина имеет разную высоту протектора.

Вышедший из строя ступичный подшипник

Во время подклинивания ступичного подшипника транспортное средство «ведет» на трассе. При этом на проблемный узел указывает сам автомобиль, поскольку его будет тянуть в сторону вышедшей из строя детали. На поломку также укажут шум, скрипы и другие посторонние звуки, которые будут возникать во время езды.

Неисправность рулевой тяги

Рулевая тяга на подержанных авто чаще всего выходит из строя. На этот дефект указывает посторонние стуки в подвеске, люфт колес, а также нестабильное поведение автомобиля на трассе: транспортное средство будет бросать в сторону даже на невысокой скорости. Решением этой ситуации станет замена рулевой тяги.

Подклинивание тормозной системы

Дискомфорт в управлении автомобилем можно заметить в момент торможения: машину будет бросать в сторону при активном нажатии на тормоз. Это происходит из-за неправильного распределения нагрузки, когда одно колесо транспортного средства начинает останавливаться, а второе продолжает вращаться с набранной скоростью.

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