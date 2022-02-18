Nissan планирует потратить на разработку двух новых электромобилей 500 млн долларов

Nissan выпустил первую модель для массового рынка, создав Leaf в 2010 году. С тех пор автопроизводитель потерял свое лидерство, поскольку традиционные и начинающие конкуренты вывели на рынок более яркие и дальнобойные электромобили.

Nissan Motor начнет производство двух новых электромобилей в США с 2025 года.

В рамках расширения Nissan заявил в четверг, что инвестирует 500 миллионов долларов в преобразование своего сборочного завода в Кантоне, штат Миссисипи, в «центр производства электромобилей и технологий». Этот огромный завод площадью 4,7 миллиона квадратных футов открылся почти два десятилетия назад для производства автомобилей в Миссисипи.

Новые электромобили — один из них Nissan, а другой Infiniti — имеют профиль, напоминающий седан, покатую линию крыши и новый дизайн фар и задних фонарей. Однако никаких подробностей о продукте пока не сообщается.

Модели будут собираться на новой сборочной линии на заводе в Кантоне, годовая производственная мощность которого составляет 410 000 автомобилей.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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