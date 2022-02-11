Nissan прекращает разработку новых бензиновых двигателей

Nissan Motor уже прекратил производство двигателей внутреннего сгорания для европейского рынка. Также планируется свернуть разработку бензиновых и дизельных двигателей для японского и китайского рынков.

Компания Nissan Motor планирует прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания для достижения целей по декарбонизации, установленных различными странами, и перейти на электромобили.

Об этом пишет Nikkei.

Nissan прекращает разработку бензиновых двигателей на всех основных рынках, кроме США, планируя ограничить технологию бензиновых силовых агрегатов на американском авторынке.

Напомним, что Nissan Motor уже прекратил производство двигателей внутреннего сгорания для европейского рынка. Также планируется свернуть разработку бензиновых и дизельных двигателей для японского и китайского рынков. В то же время, по данным Nikkei, Nissan будет развивать существующие двигатели, а не новые.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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