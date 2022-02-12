Sony начнет разрабатывать электромобили

Производитель уверен, что сможет создать и серийно выпускать достойные автомобили с электроприводом, которые будут пользоваться спросом у покупателей.

Руководство Sony официально подтвердило информацию о том, что производитель планирует в ближайшем будущем принять участие в разработке электромобилей, которые будут хорошо оснащены и обладать высоким уровнем безопасности.

Этой весной китайская компания создаст отдельное подразделение, которое будет работать в этой области и осуществлять процесс производства электромобилей.

Подразделение будет называться Sony Mobility. Информация была объявлена на ежегодной выставке CES в Лас-Вегасе.

Первый электромобиль марки будет основан на концепте Sony Vision-S 02, представленном на выставке. Vision-S 02 — это вторая разработка компании.

Разработанный концепт унаследовал дизайн первой модели, Sony Vision-S 01, представленной на выставке CES два года назад.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.