Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США составило список товаров, запрещенных к ввозу в россию*. Этот документ содержит около 570 позиций, включая все автомобили.
Об этом сообщила пресс-служба агентства. Под запрет попадают практически все автомобили, произведенные в США, а также электромобили. Помимо новых автомобилей, запрет распространяется и на подержанные машины.
Специальные меры против россии со стороны Министерства промышленности и безопасности США устанавливают политику отказа в поставках важной продукции, на которую Москва полагается в оборонном, аэрокосмическом и судостроительном секторах», — говорится в заявлении Министерства торговли. Список запрещенных товаров включает около 570 наименований.
Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.
Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!