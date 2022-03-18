США запретили экспорт автомобилей в россию

Экономическая блокада государства-агрессора продолжается. Соединенные Штаты, как и Евросоюз вводят запрет на экспорт автомобилей в россию.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США составило список товаров, запрещенных к ввозу в россию*. Этот документ содержит около 570 позиций, включая все автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба агентства. Под запрет попадают практически все автомобили, произведенные в США, а также электромобили. Помимо новых автомобилей, запрет распространяется и на подержанные машины.

Специальные меры против россии со стороны Министерства промышленности и безопасности США устанавливают политику отказа в поставках важной продукции, на которую Москва полагается в оборонном, аэрокосмическом и судостроительном секторах», — говорится в заявлении Министерства торговли. Список запрещенных товаров включает около 570 наименований.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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