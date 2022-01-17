Старт производства Tesla Cybertruck опять перенесен

Компания Илона Маска Tesla вновь перенесла дату начала серийного производства своего электрического пикапа Cybertruck.

Об этом сообщает The Verge.

Информация на странице заказа электрического пикапа была обновлена. В первой части сообщения отмечалось, что серийное производство начнется в 2022 году, но теперь дата не называется.

Задержка в создании Tesla Cybertruck связана со сбоями в цепи поставок и глобальной нехваткой микрочипов. С этой проблемой в прошлом году столкнулись многие производители автомобилей.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Также мы писали, что в автомобили Genesis добавят функцию разблокировки с помощью iPhone. В прошлом году компания Apple представила поддержку цифровых автомобильных ключей, что означает, что пользователи смартфонов Apple смогут разблокировать свой автомобиль только с помощью iPhone или Apple Watch.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.