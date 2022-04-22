Stellantis останавливает производство автомобилей в россии

Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Производитель автомобилей Stellantis заявил, что останавливает производство на своем заводе в россии* из-за логистических трудностей и санкций против Москвы.

Четвертый по величине в мире автопроизводитель, выпускающий и продающий в россии бренды Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep и Fiat, занимает всего 1 процент автомобильного рынка страны.

«Ввиду быстрого ежедневного увеличения санкций и логистических трудностей, Stellantis приостановила производственные операции в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех санкций и защитить своих сотрудников», — говорится в заявлении Stellantis.

Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу. Компания также заявила, что замораживает свои планы по дальнейшим инвестициям в страну. Производство фургонов в Калуге в настоящее время ограничено местным рынком.

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