Tesla официально пришла в ещё одну страну

Еще в 2017 году глава компании Илон Маск встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив возможности предстоящего запуска Tesla и SpaceX в Турции.

Tesla официально вышла на новый рынок — турецкий. В стране открыто официальное подразделение с уставным капиталом в 50 миллионов местных лир, что эквивалентно 3,72 миллиона долларов.

Об этом пишет UAMotors.

В ближайшие планы Tesla входит открытие дилерских центров для продажи доступных на данный момент моделей (Model 3, Y, S и X) и развитие сети зарядных станций Supercharger, которая впоследствии будет распространена на соседнюю Болгарию, а также Сербию и Румынию.

Выход Tesla на турецкий рынок планировался уже несколько лет: еще в 2017 году генеральный директор Илон Маск встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил возможность запуска Tesla и SpaceX в стране в ближайшем будущем. Пять лет спустя Tesla открыла офис в Турции и назначила Эмиром Тунджюреком, соучредителем E-Garaj, местной компании, которая неофициально импортирует электромобили, в качестве своего президента.

Спрос на электромобили в Турции быстро растет: в прошлом году в стране было продано около 4 000 единиц, а в 2020 году — 1 600.

Сегодня офисы компании открыты в 39 странах.

Курсор уже писал, что Tesla обесценилась на 175 миллиардов долларов после твита Маска о распродаже акций. По оценке Tesla, компания потеряла почти 175 миллиардов долларов, что стало самым большим двухдневным падением за 14 месяцев, поскольку рост акций потерял импульс на фоне множества негативных новостей.

Также мы писали, что Илон Маск заявил о невозможности уничтожения криптовалюты. Комментируя строгие запреты Китая на криптовалюты, бизнесмен сказал, что уничтожить криптовалюту невозможно, но правительства могут замедлить ее распространение.

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