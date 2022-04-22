Tesla отчиталась о рекордной прибыли

Илон Маск заявил, что Tesla произведет более 1,5 миллиона автомобилей в 2022 году, что примерно на 60 процентов больше, чем в прошлом году.

Производитель электромобилей Tesla сообщил о рекордной прибыли в размере 3,3 миллиарда долларов за квартал, что более чем в семь раз превышает его прибыль за первый квартал.

Несмотря на закрытие завода в Шанхае из-за COVID (сейчас завод возобновил работу «в закрытом режиме»), основатель компании Илон Маск говорит, что Tesla произведет более 1,5 миллиона автомобилей в 2022 году, что примерно на 60 процентов больше, чем в прошлом году.

«Шанхай возвращается с местью», — сказал Маск, когда компания сообщила, что продажи за первые три месяца этого года подскочили примерно на 80 процентов по сравнению с годом ранее.

Электромобилей было продано на 18,76 млрд. долл.

Курсор ранее писал, что Audi приостанавливает производство сразу восьми моделей из-за войны в Украине. Самым большим препятствием для Audi является отсутствие жгутов из Украины. Производство некоторых поставщиков полностью прекратилось с начала войны, а на других заводах производство было значительно сокращено.

Также сообщалось, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.