Tesla отзывает 578 тысяч электромобилей из-за проблем со звуком

Отзыв касается электромобилей Model S и Model X и Model Y 2020-2022 годов выпуска, а также Model 3 2017-2022 годов выпуска.

Tesla отзывает 578 607 автомобилей из-за опасений, что функция «Boombox», которая позволяет воспроизводить любой звук через внешний динамик PWS (система предупреждения пешеходов) во время движения, может затруднить пешеходам обнаружение звука приближающегося автомобиля.

Об этом говорится в пресс-релизе Национальной администрации безопасности дорожного движения Министерства транспорта США (NHTSA).

Отзыв касается электромобилей Model S и Model X и Model Y 2020-2022 годов выпуска, а также Model 3 2017-2022 годов выпуска. По данным агентства, эти модели не соответствуют минимальным требованиям по уровню шума, установленным Федеральным стандартом безопасности автоперевозок для электромобилей.

Чтобы выполнить требования регулятора, Tesla внедрит беспроводное обновление программного обеспечения, которое отключит функцию «Boombox», когда автомобиль находится в движении. Компания отметила, что ей не известно о каких-либо несчастных случаях, травмах или смертельных исходах, произошедших из-за использования функции Boombox.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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