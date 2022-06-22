Tesla повысила цены на свои модели по всему миру

После недавнего повышения цен в США и Канаде, Tesla теперь делает то же самое в нескольких странах Европы, Китае, Австралии, Южной Корее и Японии.

Американский производитель электромобилей Tesla в очередной раз повысил отпускные цены на свои модели в связи с увеличением производственных затрат и ростом инфляции. Рост цен затрагивает рынки по всему миру, что не является хорошей новостью на фоне экономической неопределенности и длинных очередей людей, ожидающих покупки нового автомобиля.

Изменение затрагивает наиболее популярные модели и модификации, предлагаемые американским производителем.

В Германии, например, Model 3 Long Range AWD теперь стоит на 2 500 евро дороже, а версия Performance — на 1 500 евро дороже. В Китае самая популярная модель, Model Y Long Range, подорожала на 2 600 евро, а в Австралии изменение цен коснулось версий Model Y RWD и Performance. Они будут стоить на 2 700 австралийских долларов (около 1 300 евро) дороже.