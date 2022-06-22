Tesla повысила цены на свои модели по всему миру

Американский производитель электромобилей Tesla в очередной раз повысил отпускные цены на свои модели в связи с увеличением производственных затрат и ростом инфляции. Рост цен затрагивает рынки по всему миру, что не является хорошей новостью на фоне экономической неопределенности и длинных очередей людей, ожидающих покупки нового автомобиля.
Изменение затрагивает наиболее популярные модели и модификации, предлагаемые американским производителем.
В Германии, например, Model 3 Long Range AWD теперь стоит на 2 500 евро дороже, а версия Performance — на 1 500 евро дороже. В Китае самая популярная модель, Model Y Long Range, подорожала на 2 600 евро, а в Австралии изменение цен коснулось версий Model Y RWD и Performance. Они будут стоить на 2 700 австралийских долларов (около 1 300 евро) дороже.
Курсор писал, что Илон Маск сообщил о наращивании кибератак со стороны рф на Starlink в Украине. По его словам, Starlink пока отбивает российские хакерские атаки, направленные на заглушение и взлом спутникового интернета системы Starlink в Украине, но в рф наращивают усилия.