Tesla вновь отзывает сотни тысяч автомобилей

Tesla отзывает 200 тысяч электромобилей в Китае из-за проблем с безопасностью.

Государственное управление по регулированию рынка Китая объявило, что компания Tesla отзовет около 200 тысяч электромобилей с китайского рынка.

Сюда входят 19 697 импортированных электромобилей Model S, 35 836 импортированных электромобилей Model 3 и 144 208 электромобилей Model 3 китайского производства.

Автопроизводитель будет отзывать эти выпущенные электромобили в течение определенного периода времени из-за возможной угрозы безопасности. В то же время стало известно, что из-за этого Tesla отзывает с рынка США около 500 тысяч электромобилей.

Курсор ранее сообщал, что стартап воздушного такси Volocopter получил ключевой сертификат ЕС. Немецкий стартап по производству летающих такси Volocopter заявил, что приобретает давнего партнера DG Flugzeugbau, который обеспечивает его соответствие производственным стандартам регулятора безопасности полетов Европейского Союза.

Стоимость батарей для электрокаров резко снижается. Стоимость батарей для электрокаров продолжается снижаться. При чем происходит это куда быстрее, чем предполагалось ранее аналитиками. Так, сейчас производители электрических авто приближаются к цене в 100 долларов при расчете за 1 киловатт-час емкости.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.