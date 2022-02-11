Toyota и Suzuki готовят новый электрический кроссовер с дальностью хода до 500 км

Новый электрический кроссовер от Toyota и Suzuki должен дебютировать в 2025 году. Точный список стран, где автомобиль поступит в продажу, пока неизвестен.

Toyota и Suzuki планируют выпустить новый кроссовер. Предполагается, что новый кроссовер будет оснащен системой электропривода и превзойдет Hyundai Creta по габаритам.

Пока модель известна под заводским индексом YY8. Что касается технической части, то инсайдеры прогнозируют как минимум две модификации электромобиля. Первая будет моноприводной (с одним электродвигателем мощностью 138 л.с. и батареей на 48 кВт*ч). Вторая версия будет полноприводной, с двумя электромоторами (по одному на каждую ось) и общей мощностью 170 л.с. Второй будет иметь батарею емкостью 59 кВт/ч и запас хода на одной зарядке до 500 км.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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