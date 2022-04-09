Toyota начала разработку автопилота на основе обычных камер

В автомобили Toyota в ближайшие несколько месяцев могут встроить автопилот, который будет собирать данные с обычных машинных камер.

Компания Toyota сообщила о начале разработок автопилота, который будет использовать не датчики, а обычные камеры. Эти разработки помогут значительно удешевить стоимость моделей с функцией автономного вождения.

По информации Toyota, схема работы аналогична системе автопилота в автомобилях Tesla. Преимуществом системы, основанной на видео с камер, является ее более дешевая стоимость. Датчики, которые применяются сейчас, дороже на 90%.

Первыми на подобную систему автоматического вождения были настроены модели Tesla Model 3 и Model Y. И сразу показали колоссальную экономию, поскольку ранее для качественной системы автопилотирования требовалось собрать множество данных с помощью миллионов датчиков.

Вице-президент по инжинирингу Woven Planet Майкл Бениш, дочерней компании Toyota, сообщил, что такое огромное количество вводных данных необходимо для тренировки алгоритмов. С новой разработкой возросший объем вводных данных позволил повысить производительность системы аналогично моделям на дорогих сенсорах.

Специалисты Toyota предупредили, что сейчас эти новшества только в процессе разработок. На роботаксах или аналогичной автономной технике компания продолжит использовать радары, поскольку на данный момент считает это самым безопасным решением. Однако в компании уверены, что через один-два года камеры станут надежной альтернативой самым передовым датчикам.

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