Toyota отзывает более 22 тысяч внедорожников Tundra и Sequoia

Все работы по диагностике и ремонту автомобилей будут проводиться за счет производителя.

Toyota вынуждена объявить об отзыве 22 462 автомобилей Sequoia и Tundra, произведенных в 2021 году. Причиной стало стопорное кольцо, удерживающее заглушку и сальник на корпусе колонки усилителя руля. Предполагается, что это может привести к утечке масла и выходу из строя гидроусилителя.

Об этом пишет UAMotors.

Кроме того, аналогичному отзыву подлежат 151 автомобиль Tundra и Sequoia 2007-2021 годов выпуска. По сообщениям, владельцы автомобилей, попавших под первую отзывную кампанию, будут уведомлены до 22 января, а владельцы второй партии — до 21 февраля о необходимости посетить ближайший сервисный центр марки.

Напомним, что обновленная Toyota Tundra была официально представлена в сентябре прошлого года. Новая модель лишилась старого 5,7-литрового дизельного двигателя и получила новый 3,5-литровый турбомотор мощностью 389 л.с. и 649 Нм крутящего момента, а также гибридную силовую установку на базе того же двигателя мощностью 437 л.с. и 790 Нм крутящего момента.

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Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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