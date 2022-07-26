В Китае представили вечную батарею для электромобилей

Продлением срока службы батарей для электрокаров занимались китайские разработчики. Им удалось собрать АКБ, которая должна прослужить более 50 лет.

Основной проблемой электрокаров считают трудности при зарядке автомобилей. Поэтому направления исследований ведутся именно в плане оптимизации этого процесса: как удобства зарядки и продлению срока служба АКБ, так и увеличению расстояния свободного хода.

Китайская компания Tsinghua, действующая при университете Цинхуа, Пекин, представила свою новую разработку для электрокаров. Это уникальная аккумуляторная батарея, рассчитанная на 20 тысяч циклов зарядов.

При средних цифрах в 500 километров среднего пробега на одну зарядку в итоге получим 10 млн километров пройденных дорог. Китайские специалисты сравнили свои прогнозы с ежегодным пробегом среднестатистического такси, который составляет 200 тысяч километров. Таким образом батарея электрокара будет функционировать примерно 50 лет.

Пока нет подтверждения, насколько реальны оптимистичные прогнозы изобретателей. Также открыт вопрос насчет емкости данной «вечной» батареи. Группа разработчиков планирует провести испытания и определить примерное число циклов зарядки АКБ.

Сейчас у автопроизводителей пользуются спросом твердотелые аккумуляторы с повышенной емкостью, чем у литий-ионных. В приоритете также сокращение времени их зарядки до полной емкости. Также АКБ уже представили Toyota и Nissan.

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