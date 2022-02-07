В Porsche намерены поставить новый рекорд производства в 2022 году

Несмотря на глобальный дефицит микрочипов, производитель автомобилей Porsche увеличивает численность персонала — в этом году он может нанять 400 новых сотрудников. Компания объясняет это решение повышенным спросом на свои модели.

Производитель автомобилей класса люкс Porsche ожидает, что продажи достигнут нового рекордного уровня к 2022 году, несмотря на всемирный дефицит микросхем, используемых для сборки автомобилей.

Об этом пишет Automobilwoche.

Детлев фон Платен, глава отдела продаж Porsche AG, говорит, что нынешний уровень заказов позволяет производителю прогнозировать новый рекорд по количеству проданных моделей.

«Глядя на текущие заказы, я с оптимизмом смотрю на 2022 год», — подчеркнул Платен.

«Время ожидания может занимать несколько месяцев, в некоторых случаях до года», — предупредил Детлев фон Платен об увеличении сроков доставки автомобилей владельцам в связи с возросшим спросом.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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