Коллекционер из США годами собирал редкие ретро-авто, однако восстановить их так и не сумел. Дорогие коллекционные машины ржавеют под открытым небом.

В американском штате Миссури недалеко от города Сент-Луис обнаружено целое кладбище ретро-автомобилей. Редкие американские машины 60-70-х годов уже не одно десятилетие ржавеют под открытым небом. Видео о коллекции появился на Youtube-канале Hauntworld — Haunted Houses and Attractions.

В общей сложности на относительно небольшом земельном участке собрано около сотни автомобилей. Оказалось, что их владелец спасал редкие машины от утилизации, однако самому ему не получилось восстановить их.

Американец оказался поклонником продукции концерна Chrysler и собирал авто марок Chrysler, Dodge и Plymouth, выпущенные 50-60 лет назад. Оказалось, что некоторые из них — настоящие раритеты стоимостью в сотни тысяч долларов.

«Владелец большинства этих автомобилей спас эти авто с закрытой свалки. Большинство из этих автомобилей были отправлены в утиль и спасены владельцем, поэтому так много крутых автомобилей собрано в одном месте. Спасибо владельцу за то, что сохранил все эти автомобили для будущего поколения», — говорится в подписи к видео.

Ранее Курсор писал о том, что Ричард Гир решил поддержать украинский народ, который сражается в войне с россией*, продав свой раритетный кабриолет 1999 года выпуска на благотворительном аукционе.

Сумма от продажи будет направлена в благотворительные организации, которые предоставляют ресурсы тем, кто пострадал от войны в Украине.

Также Курсор сообщал о том, что в Великобритании прошел автопробег на раритетных автомобилях всемирно известной марки Rolls-Royce, в котором приняли участие 10 Rolls-Royce Silver Ghost, которым уже исполнилось свыше 100 лет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!