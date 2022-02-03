В США отзывают более 400 тысяч автомобилей марки Kia

В США сервисной кампании подверглись 410 619 автомобилей Kia. Все из-за подушек безопасности, которые отказывают при аварии.

Об этом пишет AmperCar.

Как было объявлено, отзывная кампания затрагивает модели Kia Forte Koup 2017 года, Forte 2017-2018 годов, электромобили Sedona и кроссовер Soul 2017-2019 годов. Как выяснилось, в этих автомобилях неисправна электроника, отвечающая за безопасность во время аварии.

Поскольку микросхема контактирует с крышкой блока управления, может повреждаться чип на печатной плате ACU. После этого электрическая цепь размыкается. На приборной панели автомобиля появится значок предупреждения. В случае дорожно-транспортного происшествия подушки безопасности автомобиля не сработают.

В Штатах было подано 947 гарантийных претензий, связанных с этой проблемой.

Ранее Курсор уже сообщал, что Илон Маск отметил, что никогда ранее не видел ситуации на рынке подобной той, что происходит сейчас. Незадолго до того, как пандемия коронавируса накрыла мир, Илон Маск запланировал выпуск автомобиля Cybertruck, созданного Tesla, но эти планы пришлось перенести. Главной причиной возникших проблем инженер назвал сбои в глобальных цепях производства и поставок технологий.

Курсор ранее писал, что Tesla отзывает почти 12 тысяч электромобилей. Американский автопроизводитель Tesla отзывает около 11,7 тысяч электромобилей Model S, Model 3 и Model X 2017-2021 годов и Model Y 2020-2021 годов из-за ошибки в программном обеспечении.

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