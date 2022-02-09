В США появится дорога для зарядки электрокаров

Стоимость будущей электрифицированной дороги предварительно оценивается в 1,9 миллиона долларов США, а завершение работ ожидается к 2023 году.

В Детройте, крупнейшем городе штата Мичиган, планируется электрифицировать шоссе, чтобы электромобили можно было заряжать на ходу. Владельцам эко-автомобилей нужно будет лишь установить специальный приемник, который будет доступен в большинстве регионов страны.

Об этом пишет FBC.

В США одна из таких трасс станет первой. До этого стартап-компания Electreon Wireless из Тель-Авива уже успешно внедрила инновационную технологию в Швеции, Израиле и Италии. Ведутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве с такими гигантами, как Ford и DTE, чтобы построить в Детройте собственную трассу с беспроводной зарядкой.

Дорога будет иметь длину 1,6 километра и будет построена на месте рядом с центральной конечной остановкой заброшенного железнодорожного вокзала Мичиган.

Технически, инженеры обещают, что электромобили будут заряжаться от дороги, независимо от того, движется автомобиль или неподвижен. Зарядка будет индукционной. Эта система использует магнитную частоту для передачи энергии от металлических катушек (закопанных под дорожным покрытием) к специальному приемнику.

Отмечается, что стоимость такого приемника для владельца электромобиля составит около 3-4 000 долларов за единицу. В будущем планируется снизить цену до $1000-1500.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.