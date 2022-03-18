Volkswagen и BMW остановили свои заводы: в чем причина

Несмотря на военные действия, некоторые украинские производители уже начали возобновлять работу. Они еще не работают на полную мощность, но уже готовы поставить небольшую партию продукции.

Мировая автомобильная промышленность только начала оправляться от пандемии и дефицита микрочипов, но война в Украине уже внесла свои коррективы. Российская агрессия заставляет компании снова сокращать производство. Дело в том, что в Украине существует около 40 заводов, которые производят комплектующие для автомобилей.

BMW и Volkswagen одними из первых объявили о временном закрытии своих европейских заводов. Это связано с нехваткой кабельных жгутов (на каждый автомобиль приходится около 5 метров), поставляемых украинскими компаниями. По оценкам AutoAnalysis, на Венгрию приходится около одной пятой европейского объема поставок ремней безопасности. К сожалению, мировые автомобильные гиганты не смогли найти быструю замену, поскольку эти компоненты изготавливаются на заказ.

Представители компании сообщили, что они уже начали работать над альтернативными вариантами, но на это потребуется время. Пока решение не найдено, они были вынуждены пойти на радикальные меры и приостановить работу некоторых заводов.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.