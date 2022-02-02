Ученые обнаружили в Кыргызстане цветок, который поможет создать лекарство от рака

Для своего исследования ученые использовали высоко-точный метод хроматографии с масс-спектрометрией: это позволило распознать как известные, так и ранее неизвестные соединения.

Команда ученых из РФ и Китая смогла найти в Кыргызстане в листьях длинноножкового весенникика (семейство Лютиковых) кумарины и фурохромоны. Эти соединения способны оказывать очень мощный антиоксидантный и противоопухолевый эффект.

Об этом пишет научный журнал International Journal of Molecular Sciences.

Как рассказал старший научный сотрудник Томского государственного университета Андрей Эрст, соединения имеют большую ценность в фармакологии. Сам же цветок длинноножковый весенник малоизучен, а потому обо всех его удивительных свойствах еще предстоит узнать.

При помощи современных научных методов ученые смогли распознать как уже известные, так и ранее неизвестные химические соединения в листьях цветка. Всего было выделено более 160 активных веществ.

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