Польша за пять дней собрала больше миллиона долларов на Bayraktar для Украины

Жителям Польши удалось за несколько дней собрать более миллиона долларов для покупки Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Поляки в течение пяти дней собрали 4,9 млн злотых (почти 1,1 млн долларов) для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2, чтобы передать его украинским военнослужащим.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил инициатор проекта Славомир Сераковский.

Журналист также опубликовал видео, на котором показал работу Bayraktar TB2, подчеркнув, что он очень эффективен в борьбе с противником, поэтому именно такой нужен приобрести для Вооруженных сил Украины.

Известно, что главная цель проекта — собрать 22,5 млн злотых (более 5 млн дол). До конца сбора осталось 24 дня. На данный момент средства для покупки Bayraktar пожертвовали уже более 46 тысяч жителей Польши.

Славомир Сераковский также отметил, что к сбору средств присоединились и журналисты из Беларуси.

Bayraktar TB2 — это ударный беспилотный летальный аппарат, который может вести разведку и поражать цели врага высокоточными ракетами и бомбами. В воздухе он может находиться более 12 часов и поднимать груз до 55 килограмм.

«Курсор» писал ранее, что Соединенные Штаты, по заявлению Пентагона, разработали новый тип беспилотного летального аппарата, который отвечает требованиям украинской армии и будет усовершенствован в дальнейшем.