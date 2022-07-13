Американский турист упал в кратер Везувия, делая селфи

За туристом, потерявшим равновесие, спустились несколько гидов, которые помогли ему выбраться из воронки кратера вулкана.

С американским туристом, который прилетел в Италию и пошел на экскурсию к потухшему вулкану Везувий, произошла удивительная история. Мужчина упал в кратер при попытке сделать селфи и отделался лишь синяками и порезами.

Об этом сообщает издание Independent.

Известно, что 23-летний путешественник приехал на отдых вместе со своими родными, и они отправились к вулкану Везувий, но достигнуть его вершины они решили по запрещенному маршруту. На высоте, любуясь живописным видом, турист решил сделать памятное фото, но выронил из рук мобильный телефон.

Чтобы поднять гаджет, ему пришлось спуститься вниз по воронке кратера, но мужчина не смог удержать равновесие, сорвался и пролетел еще несколько метров вниз. Очевидцы вызвали помощь и за путешественником спустились несколько гидов, которые помогли ему выбраться наверх.

На чрезвычайный случай отреагировали сотрудники полиции, также в готовность был приведен спасательный вертолет. Тем не менее турист отделался порезами и синяками на руках и спине.

Американцу и его родственникам предъявили обвинение в незаконном вторжении на общественную территорию.

«Курсор» ранее писал, что израильтянин гулял со своим сыном, сорвался и упал в кратер вулкана Стромболи. Сын вместе с проводником вызвали помощь. На место прибыли спасательные отряды и военные.