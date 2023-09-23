Бежать некуда: военный эксперт рассказал, что будет с Черноморским флотом рф

ВСУ уже достигли главной цели - лишили россиян возможности использовать свой флот и заставили прятать корабли.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Черноморский флот рф* рано или поздно будет вынужден покинуть Крым, однако у россиян наверняка есть какой-т свой "предел потерь", после которого этот процесс будет запущен. Однако уже в настоящее время рф не может полноценно использовать флот и опасается атак ВСУ.

Об этом он сказал в интервью украинскому агентству УНИАН.

По его словам, тенденция к снижению потенциала флота растет с каждым днем и если россияне не будут думать быстро, как решить эту проблему, может быть так, что бежать им вскоре будет некуда и нечем. Уже сейчас корабли рф скрываются. Они прячут их в Севастопольской бухте, в юго-восточной акватории Черного моря. ВСУ добились того, что сейчас россияне панически боятся украинских надводных дронов, украинских противокорабельных ракет, крылатых ракет, воздушных дронов.

По его словам, сейчас как только где-то какие-то российские корабли выходят в море, особенно в западную часть акватории Черного моря, украинские силы их выслеживают и пытаются наносить удар надводными дронами. И россиян это держит в постоянном напряжении.

Эксперт констатировал, что по состоянию на сейчас уже достигнута важная промежуточная цель - враг не может полноценно использовать возможности кораблей, например, для высадки десанта, для обстрела побережья, для полноценной торговой блокады. Более того, россияне осознают, что мест, где можно прятать судна, тоже становится все меньше. Ведь в новороссийске их тоже достают. Разве что попросить разрешения у Турции, и через Босфор передислоцировать отдельные корабли в Балтийское море, откуда они и пришли в Черное море перед войной, отметил он.

Как сообщал "Курсор". 22 сентября, по штабу черноморского флота рф в Севастополе был нанесен удар. Представители Вооруженных силам Украины подтвердили, что атака была проведена украинскими военными. СМИ утверждают, что для этого были использованы ракеты типа Storm Shadow.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!