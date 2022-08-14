Блогеры рассказали об отдыхе на российских курортах: с какими ужасами придется столкнуться

В россии говорят, что внутренний туризм сейчас переживает подъем, и вперед вырываются не самые очевидные направления. А вот сами отдыхающие рассказывают о повальном «советском» хамстве по очень высокой цене.

Гражданам рф* придется отдыхать на собственных российских курортах скорее от безысходности, а не по собственному желанию. Поэтому журналисты и блогеры составили целый список проблем, с которыми уже сегодня сталкиваются туристы.

Об этом пишет УНИАН.

Огромные цены — первая и главная причина, по которой отдых внутри страны закрыт для большей части населения. Ведь отдохнуть в россии оказалось в разы дороже, чем на самых популярных мировых курортах. Кроме того, нефтяная страна заламывает огромные цены на бензин для собственных граждан.

Антисанитария. Если вы не можете заплатить за отдых в 5-звездочном отеле, скорее всего, на российских курортах вас встретят горы мусора. Грязные пляжи и грязная вода, в которой неприятно плавать к этому прилагаются.

Если вы поедете в отпуск с детьми, то, без преувеличения, ставите под угрозу их жизни.

Отсутствие инфраструктуры. Ни о каких удобствах для российского туриста, конечно, же речь не идет. О таком элементарном для туризма явлении как нормальные дороги в россии вообще никто не слышал. Ко многим достопримечательностям просто не подъехать.

Огромные скопления людей. Жителей россии гораздо больше, чем существующих там курортов. Поэтому теперь придется жить в Советском союзе и привыкать стоять в очередях даже за шезлонгом или заходом в море.

Хамство. О том, что такое сервис, работники туристической отрасли россии и вовсе забыли. Продают даже тень на пляже за деньги. В сети «завирусилось» видео, как владельца гостиницы орет и оскорбляет постояльцев за то, что они попросили убрать в номере.

Кричащая дискриминация. «Если ты бурят, калмык, чеченец и хочешь приехать посмотреть столицу, жилье тебе никто не сдаст. А если вдруг персонал отеля заподозрит тебя в нетрадиционной ориентации, твоему отпуску точно конец», — отмечают журналисты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!