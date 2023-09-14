Соцсети активно разгоняют информацию о том, что певица-предательница Ани Лорак помогает ВСУ. И из-за этого у артистки уже возникли проблемы в рф.

Украинские военнослужащие в очередной раз продемонстрировали свое потрясающее чувство юмора. Как рассказывают пропагандистке СМИ рф*, на обломках беспилотника, который упал в Евпатории, нашли очень неожиданную надпись. Бойцы ВСУ выразили на нем благодарность певице Ани Лорак, которая сбежала в рф и там пытается строить свою карьеру.

Территорию вокруг улицы, где лежит дрон, окружили, информирует Mash.

Как известно, ранним утром 14 сентября дроны атаковали Евпаторию. В Минобороны рф при этом отметили, что силы ПВО якобы уничтожили "11 украинских беспилотников самолетного типа" над захваченным ими Крымом. Однако известно, что это, мягко говоря, не сомвсем так, инфраструктуре россиян нанесен существенный ущерб - и его размеры сейчас уточняются.

Ани Лорак - певица украинского происхождения. После начала полномасштабной войны она осталась в рф и отмалчивалась о ситуации в своей стране, видимо, чтобы не терять гонорары. Сама Лорак нелепо оправдалась за побег из Украины, назвав себя "заложницей ситуации". В апреле этого года украинский активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко сообщил, что Лорак задонатила десятки тысяч гривен на дроны для уничтожения российских захватчиков. Это тут же подхватили соцсети, сделав одним из самых распространенных мемов. После этого у перебежчицы возникли проблемы в рф, ее пытаются выгнать с телевиденья.

Ранее Украина сообщила, что сегодня ВСУ уничтожили российскую систему ПВО стоимостью $1,2 млрд возле города Евпатория в Крыму, который рф в одностороннем порядке аннексировала в 2014 году.

Ранее Курсор сообщал, что Крым охватили очередные мощные взрывы — опубликованы видео последствий.

Курсор также писал, что 12 сентября в Севастополе в Крыму прогремел взрыв — опубликовано видео после «прилета».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!