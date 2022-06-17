Coca-Cola уходит из россии

Крупнейший в мире производитель напитков — Coca-Cola — в ближайшее время покинет рынок россии. Это произойдет после того, как компания продаст все запасы товаров.

Сейчас Coca-Cola продает все запасы товаров в рф*. Когда они закончатся, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие бренды в россии.

Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в россии на 13-й день после начала полномасштабной войны против Украины. Затем компания заявила, что «продолжит отслеживать и оценивать ситуацию, принимая во внимание то, как развиваются события».

В россии Coca-Cola HBC, помимо Coca-Cola и ее подвидов, производит Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки Good, Pulpy, Rich, Моя семья, Innocent и другие продукты. В рф работает 10 заводов компании.

Курсор ранее писал, что Netflix окончательно покинул россию. Один из самых популярных сервисов потокового стриминга Netflix заявил о том, что окончательно покидает российский рынок и не будет работать на территории рф*.

Также сообщалось, что YouTube удалил десятки тысяч роликов с фейками о войне в Украине. Директор YouTube рассказала, что видеохостинг имеет определенную политику в отношении различных насильственных событий. Она отметила, что не допустит отрицания таких событий.

Кроме того, Яндекс переносит штаб-квартиру в Израиль. Генеральный директор и основатель Яндекса направил письмо Нафтали Беннету, министру финансов Авигдору Либерману, министру внутренних дел Айелет Шакед и министру инноваций, информации и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!