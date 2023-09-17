Для пропаганды на захваченных территориях россияне начали использовать знаковый нацистский лозунг

В сентябре 1934 года заявил, что «мир немецкой женщины — это ее муж, ее семья, ее дети и ее дом».

Во временно оккупированных регионах Херсонской области Украины замечен пропагандистский баннер с лозунгом "Дети, кухня, церковь!"

Соответствующее фото публикует Telegram-канал Крымский ветер.

СМИ отмечает, что это - аналог классического немецкого лозунга "Kinder, Küche, Kirche" ("Дети, кухня, церковь") или 3K, описывающего основные представления о социальной роли женщины в германской консервативной системе ценностей. Автором данной аллитерации принято считать кайзера Вильгельма II.

Авторы поста уточняют, что в сентябре 1934 года, выступая перед Женской национал-социалистической организацией, немецкий диктатор Адольф Гитлер заявил, что «мир немецкой женщины — это ее муж, ее семья, ее дети и ее дом». Был учрежден специальный знак отличия — Почетный крест немецкой матери, который получали немки, родившие четырех и более детей. Последнюю часть лозунга — церковь — из-за антирелигиозных кампаний во времена нацистов старались опускать.

Как сообщал Курсор, в июле российская пропаганда заявила о готовности Украины отдать оккупированные территории рф*. Соответствующее заявление якобы сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Согласно их версии событий, Подоляк официально признал, что Украина вынуждена отдать Крым и отдельные территории временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей россии.

В действительности они исказили слова Михаила Подоляка, который в эфире телеканала «Рада» рассказал, что существует три варианта завершения войны, однако Украину устраивает только один победа над россией и полная деоккупация украинских территорий.

Также мы сообщали, что российская пропаганда занялась дискредитацией «вагнеровцев». В рф уверяют, что мощь «вагнеровцев» явно преувеличена, что подтверждают некоторые факты.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!