Он поделился своим виденьем дальнейшей судьбы США.

Бывший президент россии дмитрий медведев* резко высказался относительно США. По его словам, Запад постоянно якобы рискует, поставляя оружие врагам рф, скорее всего, речь идет об Украине, а также ведением санкций против россии и дружественных ей стран. Медведев отметил, что своими действиями США само может навлечь на себя беду.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей", - пригрозил медведев.

Он намекнул, что у кого-то из руководителей ядерных стран могут сдать нервы, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана, добавил медведев.

Ранее "Курсор" писал о том, что медведев устроил истерику и пригрозил Польше исчезновением. Он считает, что предполагаемое размещение ядерного оружия в Польше приведет к его использованию. Также он выразил опасение, что представители польского руководства неспособны адекватно оценить последствия такого шага и предупредил о возможных негативных последствиях.

Также мы сообщали, что экс-президент рф медведев похвастался количеством набранных в армию рф запасников и добровольцев. По словам чиновника, часть из новобранцев — это «лица, пребывавшие в запасе и другие категории». При этом работа по «доукомплектованию» вооруженных сил российской федерации* контрактниками продолжается.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!