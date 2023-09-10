Экс-работник ФСО рассказал, почему путин скрывается от собственной охраны

Он настолько боится за свою жизнь, что старается максимально перестраховываться.

Экс-сотрудник Федеральной службы охраны виталий брыжатый* рассказал о мерах безопасности диктатора владимира путина во время поездок. По его словам, местонахождение путина не сообщают даже его собственной охране. Брыжатый охранял диктатора и других топ-чиновников во время поездок и отдыха в Крыму, а после полномасштабного вторжения уехал вместе с семьей в Эквадор.

Об этом пишет "Униан".

Он рассказал, что путин скрывал свой визит на дачу от своих охранников. С президентом ездит только его личная служба безопасности, а сотрудникам в регионах поручают подготовить территорию к приезду.

"Нам вроде и говорят, что он есть, а он может и не быть. Он сам своим не доверяет. Людям могут сказать, что он отдыхает на этой даче, а он может быть вообще в другом месте", – говорит брыжатый.

Стоит отметить, что в ФСО брыжатый был кинологом. То есть в его обязанности входило в основном проверять территорию на наличие взрывчатки.

Когда путин приезжает на полуостров, то у каждого из аэропортов на полуострове слетаются по три вертолета, приезжает Росгвардия и кортежи, а сам президент может прибыть морем. Прибрежную зону при этом охраняет спецотряд водолазов, располагающийся в одном здании с кинологами.

При этом дачи чиновников функционируют постоянно в случае приезда хозяев. Еду туда завозят, а внутрь дач в основном пускают только личную охрану чиновников и уборщиков "с особым доступом".

Ранее "Курсор" писал о том, что путин принял решение о новом крайнем сроке окончания войны в Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!