Эксперт назвал лучшее оружие, которое передали украинской армии

Военный эксперт Олег Катков рассказал про западное оружие, переданное ВСУ, которое является очень эффективным в борьбе с российской федерацией*.

Украина получает различное вооружение от союзников, чтобы побыстрее выгнать российских оккупантов со своей земли. Но военный эксперт Олег Катков рассказал, какое оружие является лучшим, потому что обладает высокой мобильностью и дальней стрельбой.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По словам эксперта, речь идет о самоходной гаубице PZH -2000 и шведской САУ Archer. Согласно отчетам специалистов, они являются лучшими гаубицами в мире.

Олег Катков отметил, что несмотря на то, что разработана гаубица PZH -2000 в конце 80-х годов, ее можно назвать довольно революционной. Она имеет высокую технологию зарядки, позволяющую делать в постоянном темпе по 8 выстрелов в минуту, а ее рекорд — более 12 залпов в минуту.

Известно, что броня этой гаубицы защищает от стрелкового оружия, артиллерийских осколков и кассетных боеприпасов противника. Но самым большим плюсом этого оружия является его технологичность.

«Даже одна такая PzH 2000 – это солидное оружие. А батарея – это уже сокрушительная угроза для российских оккупантов», — подчеркнул эксперт.

«Курсор» писал ранее, что Украина продолжает получать военную помощь от многих западных стран. Но есть виды вооружения, которых ВСУ очень не хватает или же они в дефиците.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!