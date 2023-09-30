Эксперт проанализировал последние атаки Украины по Черноморскому флоту рф

Он высоко оценил достижения украинских сил в этом вопросе.

Военный аналитик Шон Белл отметил, что атаки Украины на российский Черноморский флот рф* доказывают, что традиционная военная мудрость, которая предполагает, что одержит победу самая большая, лучше всего оснащенная армия, может быть ошибочна.

Об этом идет речь в статье для Sky News.

По мнению эксперта, последние атаки Украины по Черноморскому флоту россии были успешны благодаря методам, которые использовали украинские силы. Он считает, что украинцы смогли представить символы военного превосходства, которые есть у рф, как ее слабость.

"Несмотря на то, что военное превосходство в численности и возможностях остается привлекательным вариантом, Украина продемонстрировала, что ловкость, технологии и способность к адаптации могут оказаться убедительным противодействием", – отметил Белл.

Он напомнил, что Украина использовала беспилотники и ракеты для проведения атак против российского Черноморского флота, целью которых были потопление "Москвы", многочисленные корабли и подводные лодки россии.

"На прошлой неделе произошла дерзкая атака на "мозги" ЧФ – его военный штаб. Успешно атакуя военно – морской потенциал россии – особенно ее корабли и подводные лодки – она превращает эти традиционные символы военного превосходства в критическую уязвимость россии, заставляя ЧФ искать убежища дальше на восток, подальше от Украины", – пишет Белл.

По словам эксперта, в будущем подобный подход могут начать использовать Тайвань, Иран и Северная Корея.

Ранее "Курсор" писал о том, что Черноморский флот рф находится в удручающем положении по данным британской разведке.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!