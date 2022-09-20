Эксперт рассказал, как рф хочет сорвать поставки оружия Украине

Украина получает от западных партнеров различное вооружение, нанося российской федерации* на фронте серьезный ущерб и потери. В связи с этим страна агрессор ищет способы дискредитировать Украину, чтобы приостановить ей поставки техники и боеприпасов.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, еще до полномасштабного вторжения россия развернула масштабную операцию для того, чтобы украинская сторона не получила от партнеров оружия, в частности распространяла фейки о том, что ВСУ продают вооружение на черном рынке.

А после начала войны, когда множество стран выразили военную поддержку Украины и начали поставлять M142 HIMARS и САУ Caesar, пропагандисты РФ начали заявлять, что такая техника также продается на рынке, а не используется в боях.

Коваленко акцентировал, что ни одного доказательства такому обороту оружия на черном рынке представлено не было, и поставки оружия Украине продолжились.

Согласно имеющейся информации, сейчас россияне активизировали ряд своих агентов влияния в Европе из числа политических деятелей, занимающих посты в ряде международных организаций, дабы использовать площадку одной из этих международных организаций с целью дискредитации Украины. Пользуясь узнаваемым брендом известной организации, российские агенты влияния должны будут провести ряд мероприятий, посвященных теме неконтролируемого оборота огнестрельного оружия в Украине и угрозах от этого процесса европейскому сообществу.

Коваленко с сожалением резюмировал, что «агенты влияния» рф «продолжают находиться практически в каждой структуре», и «реализация такого сценария россию совершенно не затруднит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!