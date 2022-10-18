Эксперт рассказал, смогут ли ВСУ деоккупировать Херсон через неделю

Контрнаступление украинских военных продолжается на юге и востоке страны. ВСУ демонстрируют успехи на фронте и постепенно освобождают населенные пункты от россиян. И огромную роль в войне играет деоккупация Херсона.

Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с журналисткой Наталией Мосейчук рассказал, могут ли украинские бойцы освободить город от захватчиков в течение недели.

По его словам, на херсонском направлении сейчас тяжелая ситуация, поэтому сроки деоккупации областного центра ставить сейчас невозможно. Никаких дедлайнов нет, потому что россияне пытаются снабжать свою группировку и вести оборонные действия.

Эксперт также отметил, как обстоят дела на Каховском мосту. ВСУ неоднократно били по нему из установок HIMARS. Однако российские оккупанты проложили через мост три одноколейных танковых перехода. Благодаря этому солдаты рф* получили возможность перебрасывать технику на левый берег Днепра, а ВСУ стараются уничтожать ее, когда враг совершает переправку.

Олег Жданов уточнил, что линия фронта не Херсонщине большая. Оккупанты задействовали 11 из 15 барж в регионе и устраивают переправы в любом месте. Две из них утопили, однако теперь российские военные прикрываются местным населением. Поэтому говорить об оперативном окружении еще слишком рано.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!