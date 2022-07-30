Эксперт рассказал, сможет ли украинская ПВО сбить ядерную ракету

Территория Украины по-прежнему поддается ракетным ударам со стороны российской федерации*. И в последнее время они усилились. Военный эксперт Олег Жданов оценил шансы украинской ПВО сбить ядерную ракету.

Своим мнением он поделился на YouTube.

По его словам, такая вероятность хоть и низкая, но она существует. Украина сбивает российские ракеты, например, ракету «Искандер», у которой есть ядерная голова, или «Калибр». Иногда ПВО срабатывает успешно, а иногда есть «прилеты», но гипотетически украинская сторона может быть любую ракету.

Олег Жданов считает, что все зависит от типа ракеты и от того, насколько массированный будет удар. При этом, он подчеркнул, что, по его мнению, сейчас вероятность нанесения ядерного удара по территории Украины, равняется нулю.

«Курсор» писал ранее, что по словам эксперта Ивана Ступака, россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех будет время подготовиться.

Еще мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что россия уже давно согласилась с тем, что применение ядерного оружия — ситуация, в которой проиграют все.

Напомним, что Израиль занял восьмое место среди ядерных держав мира.

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