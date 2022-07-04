Эксперты: рф ждут массовые политические репрессии

Социолог из рф* Игорь Эйдман рассказал, что в стране есть база противников режима владимира путина и на них скоро может начаться «охота».

В рф в ближайшее время могут начаться политические репрессии, поскольку юридическая база лиц, которые не поддерживают режим владимира путина, уже создана и ФСБ ждет сигнала.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал российский социолог Игорь Эйдман, подчеркнув, что сотрудники федеральной службы безопасности россии могут начать «большую охоту» и не остановятся, пока не выполнят приказ сверху.

По его словам, ФСБэшники «не дали спокойно умереть» ученому-физику из Новосибирска Дмитрию Колкеру. Его обвинили в государственной измене и отправили в СИЗО с четвертой стадией рака, буквально достав из больничной койки. Ученого добили в тюрьме за несколько дней.

Социолог считает, что в рф могут повториться события 1937 года, когда происходили самые массовые политические репрессии. Он отметил, что юридическая база лиц, которые не поддерживают действия президента россии владимира путина сформирована уже давно. ФСБ ждут сигнала сверху, чтобы начать свою «большую охоту», разминаясь сейчас на тех несчастных, кто уже находится в их «лапах».

«Курсор» писал ранее, что россия усилила репрессии против крымских татар. Оккупанты начали врываться в дома крымских татар в Украине, похищая их и принуждая к сотрудничеству. Такая ситуация произошла в Мелитополе, расположенном на юго-востоке Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!