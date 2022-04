Елена Зеленская рассказала, как узнала о войне

Елена Зеленская, первая леди Украины и жена президента Владимира Зеленского, рассказала, как она впервые осознала, что в ее стране началась война.

Об этом сообщает Independent.

Она вспомнила самое начало вторжения, ранним утром в четверг, 24 февраля, и описала, как проснулась «от «глухого удара».

«Я не сразу поняла, что это был взрыв», — сказала она. «Я не понимала, что это может быть. Моего мужа не было в постели».

Зеленская рассказала, что встала и увидела мужа уже одетого «как обычно в костюм», но добавила, что это последний раз, когда она видела его в белой рубашке и пиджаке.

«С тех пор это была военная [одежда]», — сказала она. «‘Началось», это все, что он сказал».

Она вспоминает, что была «неразбериха», но не паника, Зеленский сказал ей «собрать предметы первой необходимости и документы», пока она ждала, пока он предоставит дополнительные подробности.

Ukraine’s First Lady, Olena Zelenska, on Life Under Siege — and How Her Country Is Moving Forward https://t.co/6MMcdCKf9A

— Vogue Ukraine (@VogueUkraine) April 8, 2022