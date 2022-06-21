Генпрокурор США пообещал помочь Украине расследовать военные преступления россии

Генеральный прокурор США сегодня прибыл в Украину и встретился со своей коллегой. После встречи с Ириной Венедиктовой он заявил, что Соединенные Штаты будут все время помогать Украине.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время визита в Украину пообещал помочь в судебном преследовании военных преступлений, совершенных после российского вторжения в конце февраля.

«Я здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины в условиях неспровоцированного и несправедливого российского вторжения», — сказал Гарланд журналистам после встречи с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой недалеко от польско-украинской границы.

«Я здесь для того, чтобы продолжить наше обсуждение — мое и генерального прокурора — действий, которые предпринимают Соединенные Штаты для оказания помощи украинским властям в привлечении к ответственности лиц, виновных в зверствах или военных преступлениях, которые видел весь мир», — сказал он в своем выступлении.

«Соединенные Штаты посылают безошибочный сигнал — здесь негде прятаться», — говорит Гарланд. «Мы и наши партнеры будем использовать все доступные средства для того, чтобы те, кто несет ответственность за эти злодеяния, были привлечены к ответственности».

Гарланд прибыл в Украину по пути на встречу министров США и ЕС в Париже.

Спустя почти четыре месяца после вторжения россии* в Украину Киев заявляет, что выявил тысячи подозреваемых в военных преступлениях.

Наиболее известными стали обвинения в бессудных убийствах десятков мирных жителей в Буче, недалеко от украинской столицы.

Редакция нашего портала сообщала, что берлинская епархия рпц возьмется за переубеждение немцев относительно войны в Украине.

Кроме того, Курсор писал, что эксперт рассказал о ловушке, в которую попадают США, затягивая поставки оружия Украине.

Еще напомним, что известный голливудский актер прибыл в Украину и встретился с беженцами.