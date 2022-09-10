Генсек НАТО считает, что война в Украине входит в критическую фазу

По словам генсека НАТО, эта война, прежде всего, определяет, сможет ли российская армия в дальнейшем представлять угрозу членам Альянса.

Украина продолжает защищать свои территории в войне с российской федерацией*. И генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает больше помогать ВСУ, потому что, по его мнению, в ближайшее время ситуация может усугубиться.

Таким мнением он поделился на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает «24 канал».

Он отметил, что на войне в Украине рф задействовала 80% своих сухопутных войск, это оказывает непосредственное влияние на возможность этой страны представлять угрозу другим государствам.

Генсек НАТО призывает и дальше помогать Украине вооружением, в котором она сейчас нуждается, отметив, что в Альянсе уже созданы структуры, занимающиеся оборонным планированием, в частности пополнением запасов и наращиванием производства техники.

Йенс Столтенберг подчеркнул успехи ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, где множество населенных пунктов снова были возвращены под контроль Украины. Но, по его мнению, вскоре ситуация может усугубиться.

Генсек НАТО считает, что война в Украине переходит в критическую фазу. Украинские защитники смогли остановить российское продвижение на Донбассе и нанести ответный удар, но в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будут подвергаться давлению. Это будет обусловлено проблемами снабжения энергоресурсами и ростом стоимости жизни, которые стали последствием войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!