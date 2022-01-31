Глава российского минобороны Шойгу добивается снижение влияния Путина — аналитики

Об этом заявили аналитики из Института Роберта Лансинга.

Об этом пишет портал AVA со ссылкой на официальный сайт учреждения.

Политическую активность Шойгу, которая наблюдается в последнее время, аналитики назвали беспрецедентной. Аналитики напомнили, что власть в России пока ни разу не передавалась демократическим путем. Всегда имел место либо дворцовый переворот, либо договоренности в верхах.

«Последние внешнеполитические заявления Москвы и ее дезинформационная кампания, наблюдаемая на фоне обострения ситуации с безопасностью в Европе, связаны с кипением противостояния между ключевыми политическими институциональными игроками: военной разведкой — ГРУ, ФСБ и политической разведывательной структурой — СВР. Их противостояние углубляется под влиянием следующих факторов: приближение ожидаемой передачи власти в России, ориентировочно намеченной на 2024 год, и внутренняя разбалансированность политической системы страны, являющейся в основном результатом борьбы между так называемыми «силовиками»», — сообщили аналитики.

По словам аналитиков, еще в октябре 2020 года стало очевидно, что власть Путина в РФ ослабла. Он уже не может влиять на свои государственные структуры так же, как раньше. Кроме того, усилилась конкуренция между силовыми ведомствами. А вот в 2022 году подтверждений этому стало еще больше. К примеру, лидер Чечни Рамзан Кадыров также выразился о своих президентских амбициях.

Не отстает глава МИДа Лаврова. Его поведение также ставит под сомнение устойчивость теперешнего кремлевского режима. Министерство иностранных дел России пытается маневрировать.

Об этом говорит то, что самые радикальные заявления озвучивает не сам Лавров, а его заместители.

По словам аналитиков, в настоящее время внешняя политика России формируется усилиями как минимум двух групп, одна из которых повышает ставки в конфронтации с Западом, а другая пытается сгладить возможные последствия, пусть и в интересах собственных притязаний на власть.

Аналитики также утверждают, что первая группа действует более агрессивно, так как имеет монополию в сфере безопасности. А вот вторая группа – умеренная, может сместить Путина в будущем по аналогии с делом главы правительства СССР Никиты Хрущева.

«Борьба продолжается. Она сопровождается массовыми психологическими операциями и кампаниями по дезинформации, направленными как на международную, так и на внутреннюю аудиторию. Цель таких операций — вызвать тревогу у населения и деморализовать людей за счет преувеличения внешних угроз», — сообщили в статье. Аналитики уверены, что этот процесс заменят предвыборную агитацию.

При этом, даже если должность главы российского государства займет представитель умеренной группы, все равно в РФ не установится демократический режим. Скорее всего, это будет представитель спецслужб или силовых ведомств, который в будущем все равно прибегнет к противостоянию с Западом, чтобы обеспечить себе долгосрочное правление.

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