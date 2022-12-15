Главнокомандующий ВСУ заявил, что знает, как можно победить рф

По его словам, чтобы выгнать оккупантов, нужно время и ресурсы.

Украина на протяжение девяти месяцев сражается на свою свободу и независимость с российским агрессором и не намерена сдаваться. ВСУ ищут возможности для проведения новых крупных операций.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает The Economist.

По его словам, с теми ресурсами, которыми обладают украинские защитники сейчас, он не может провести масштабные наступления, хотя работа над этим продолжается. Валерий Залужный подчеркнул, что знает, что сможет победить врага, но для этого ему нужно время и ресурсы.

Главнокомандующий ВСУ сказал, что сейчас бойцам для проведения боев с российскими солдатами нужны еще сотни танков, БМП и гаубиц. На данный момент, по его словам, самой горячей точкой на фронте остается Бахмутское направление (Донбасс). Но ВСУ, несмотря на сложности, сдерживают атаки противника и не позволяют ему продвинуться вперед.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация* несет большие потери на войне и теряет захваченные позиции, хотя не оставляет попыток прорвать украинскую оборону на Донбассе. Но в итоге армия страны-агрессора перейдет с позиции нападающего в позицию жертвы.

Еще мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что армия рф готовит примерно 200 тысяч новых солдат. Он полагает, что оккупанты попытаются вновь атаковать Киев.