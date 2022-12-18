Их не сломить: в Украине евреи используют генераторы, чтобы зажечь меноры

Из-за нехватки электроэнергии в стране специальные генераторы, которые недавно были отправлены в еврейские общины Украины, помогают освещать большие меноры, которые ежегодно устанавливаются в центре городов и рядом с синагогами.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

За последние несколько недель общинные раввины и посланники Хабада готовились к Хануке. Одной из наиболее сложных задач было возведение больших менор, как это принято, на городских площадях.

Это связано с частыми отключениями электроэнергии – вынужденная мера и последствие агрессии *россии. Как зажечь электрическую менору без электричества? К счастью, в этом помогли генераторы, которые недавно предоставил JRNU, спасательный центр Хабад Украины. Генераторы обеспечивают электроэнергией синагоги, куда приходят погреться многие евреи.

Даже страх перед проведением ханукальных вечеринок во время войны был преодолен в большинстве городов после того, как власти разрешили общинам организовывать их. За последние несколько дней в центрах городов установили гигантские меноры.

«Наш мэр попросил присоединиться к нашему зажжению первой свечи, которую мы делаем в темной военной зоне. Нас не сломить, несмотря на войну, несмотря на темноту и холод, несмотря на то, что мемориал с начала войны засыпан песком, сегодня мы поставили менору, символизирующую победа света над тьмой», — говорит раввин Авраам Вольф, главный раввин Одессы.

В эти выходные раввины общины получили особое подкрепление: 26 студентов из хабадских ешив со всего мира прилетели в Украину, чтобы помочь с ханукальными мероприятиями и поднять настроение евреям страны.

Ожидается, что более 40 000 евреев примут участие в праздновании Хануки по всей Украине, во время которого местные раввины будут раздавать наборы меноры, содержащие специальные предметы, связанные с праздником.

«Курсор» сообщал, что посольство Украины поздравило Израиль с Ханукой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!