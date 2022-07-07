Из-за войны Украина не сможет принять еврейских паломников

Украина из-за военных действий не может гарантировать безопасность еврейским паломникам, ежегодно посещающим Умань, поэтому не допускает приезда посетителей.

Из-за войны, которую российская федерация* развернула на территории Украины, еврейские паломники не смогут приехать в Умань на праздник Рош ха-Шана, чтобы посетить могилу рабби Нахмана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Посольство Украины в Израиле.

Посол Евгений Корнийчук отметил, что из-за военных действий украинская сторона не может гарантировать безопасность и благополучие приезжающих в Умань паломников. И в связи с этим было принято решение отказать им в приезде.

Глава диппредставительства обратился к паломникам и призвал их помолиться, чтобы до Рош ха-Шана война, которая началась из-за жестокой российской агрессии, закончилась победой Украины.

Он выразил надежду, что молитвы исполнятся и Украина снова станет страной, которая будет любезно принимать израильских гостей и особенно евреев, приезжающих на территорию государства, чтобы посетить могилы праведников.

Отметим, что на празднование иудейского Нового года в начале сентября в Умань приезжает около 50 тысяч паломников из Израиля и всего мира.

«Курсор» писал ранее, что 85 известных украинских евреев обратились к правительству и Кнессету Израиля с призывом отменить введенные дополнительные процедуры, которые усложняют въезд украинцев, в том числе тех, кто ищет убежища от военных действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!