Израиль отказал США на запрос о передаче Украине зенитных ракет Hawk

В последние недели США запросили у Израиля 10 зенитных батарей Hawk и сотни ракет-перехватчиков, которые законсервированы на складах, но Иерусалим отказал.

Об этом сообщает Walla.

Израиль отказался их передавать, аргументируя этот тем, что это оружие устарело. Журналисты пишут, что предоставленный Вашингтону ответ необоснован, потому что ракеты-перехватчики, первоначально поставленные Израилю в 1960-х годах, могут быть отремонтированы.

«Курсор» сообщал, что россия передаст Ирану ядерное оружие, чтобы атаковать Израиль.

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